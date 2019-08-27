На встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа планируют обсудить достижения сотрудничества стран и борьбу с коррупцией.

Представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что американское правительство поддерживает украинские реформы, которые касаются деолигархизации, борьбы с коррупцией, сближения с ЕС и НАТО.

По его словам, достижения украинской власти планируют обсудить во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Также главы государств поднимут вопрос достижений двустороннего сотрудничества стран.

В США надеются, что до встречи Зеленского и Трампа начнет работу новое правительство Украины.

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– Мы хотим работать с новой командой над воплощением всех объявленных намерений и инициатив. И мы бы хотели, чтобы на момент визита президента Зеленского в Белый Дом мы могли бы говорить и о том, чего достигла украинская власть, – сказал Волкер.

Представитель Госдепартамента США добавил, что работа над датами встречи Зеленского и Трампа продолжается.

К слову, на встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа планируется подписание ряда документов.