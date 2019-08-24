Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что рассматривает две кандидатуры на пост премьер-министра.

Круг претендентов на пост премьер-министра сузился до двух кандидатур. Однако фамилии этих людей Владимир Зеленский не назвал.

– Я должен принять это решение на этой неделе, больше некуда тянуть. Скажу честно, что сложность этого решения только в том, что мне нравятся несколько человек. Не скажу кто, скажу, что двое, – говорит президент Украины.

Зеленский заверяет, что новый премьер должен быть готов к решению проблем в экономике.

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– Человек должен прийти с моделью, с людьми, со сроками реформ. Это большая глобальная задача, – добавил он.

К слову, народный депутат от партии Слуга народа Давид Арахамия заявил, что имя нового премьер-министра Украины станет известно в первый день заседания нового парламента, 29 августа.