Подготовительная депутатская группа определилась с руководителями всех парламентских комитетов в Верховной Раде IX созыва.

Председатель подготовительной депутатской группы, лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков объявил, кто возглавит комитеты Верховной Рады:

Комитет по вопросам антикоррупционной политики – Анастасия Красносильская (Слуга народа);

Комитет по аграрной и земельной политике – Николай Сольский (Слуга народа);

Комитет по вопросам бюджета – Юрий Аристов (Слуга народа);

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики – Александр Ткаченко (Слуга народа);

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования – Олег Бондарев (Слуга народа);

Комитет по вопросам экономического развития – Дмитрий Наталуха (Слуга народа);

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг – Андрей Герус (Слуга народа);

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования – Михаил Радуцкий (Слуга народа);

Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества – Богдан Яременко (Слуга народа);

Комитет по вопросам евроинтеграции – Ивана Климпуш-Цинцадзе (Евросолидарность);

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – Даниил Гетманцев (Слуга народа);

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций – Сергей Бабак (Слуга народа);

Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, Севастополя, национальных меньшинств, межнациональных отношений – Дмитрий Лубинец (самовыдвиженец);

Комитет по вопросам цифровой трансформации – Михаил Крячко (Слуга народа);

Комитет по вопросам правовой политики – Ирина Венедиктова (Слуга народа);

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности – Денис Монастырский (Слуга народа);

Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры – Владимир Крейденко (Слуга народа);

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства – Андрей Клочко (Слуга народа);

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки – Александр Завитневич (Слуга народа);

Комитет по вопросам свободы слова – Нестор Шуфрич (ОПЗЖ);

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов – Галина Третьякова (Слуга народа);

Комитет по вопросам молодежи и спорта – Андрей Кожемякин (Батькивщина);

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР – Сергей Кальченко (Слуга народа).

Кроме того, подготовительная депутатская группа поддержала увеличение количественного состава бюджетного комитета с 31 до 34 членов.

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Разумков объяснил такую необходимость большим количеством специалистов именно по вопросам бюджета.

К слову, Факты ICTV разбирались, как будет проходить первое заседание Рады, что будут принимать парламентарии и каких назначений стоит ожидать.

Фото: Верховна Рада

Кто возглавит комитеты Верховной Рады

