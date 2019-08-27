PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Кто возглавит комитеты Рады – список

Подготовительная депутатская группа определилась с руководителями всех парламентских комитетов в Верховной Раде IX созыва.

Дмитро Разумков

Председатель подготовительной депутатской группы, лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков объявил, кто возглавит комитеты Верховной Рады:

  • Комитет по вопросам антикоррупционной политики – Анастасия Красносильская (Слуга народа);
  • Комитет по аграрной и земельной политике – Николай Сольский (Слуга народа);
  • Комитет по вопросам бюджета – Юрий Аристов (Слуга народа);
  • Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики – Александр Ткаченко (Слуга народа);
  • Комитет по вопросам экологической политики и природопользования – Олег Бондарев (Слуга народа);
  • Комитет по вопросам экономического развития – Дмитрий Наталуха (Слуга народа);
  • Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг – Андрей Герус (Слуга народа);
  • Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования – Михаил Радуцкий (Слуга народа);
  • Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества – Богдан Яременко (Слуга народа);
  • Комитет по вопросам евроинтеграции – Ивана Климпуш-Цинцадзе (Евросолидарность);
  • Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – Даниил Гетманцев (Слуга народа);
  • Комитет по вопросам образования, науки и инноваций – Сергей Бабак (Слуга народа);
  • Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, Севастополя, национальных меньшинств, межнациональных отношений – Дмитрий Лубинец (самовыдвиженец);
  • Комитет по вопросам цифровой трансформации – Михаил Крячко (Слуга народа);
  • Комитет по вопросам правовой политики – Ирина Венедиктова (Слуга народа);
  • Комитет по вопросам правоохранительной деятельности – Денис Монастырский (Слуга народа);
  • Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры – Владимир Крейденко (Слуга народа);
  • Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства – Андрей Клочко (Слуга народа);
  • Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки – Александр Завитневич (Слуга народа);
  • Комитет по вопросам свободы слова – Нестор Шуфрич (ОПЗЖ);
  • Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов – Галина Третьякова (Слуга народа);
  • Комитет по вопросам молодежи и спорта – Андрей Кожемякин (Батькивщина);
  • Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР – Сергей Кальченко (Слуга народа).

Кроме того, подготовительная депутатская группа поддержала увеличение количественного состава бюджетного комитета с 31 до 34 членов.

Читайте: Зеленский определился с кандидатурой премьер-министра – СМИ

Разумков объяснил такую необходимость большим количеством специалистов именно по вопросам бюджета.

К слову, Факты ICTV разбирались, как будет проходить первое заседание Рады, что будут принимать парламентарии и каких назначений стоит ожидать.

ФотоВерховна Рада

Кто возглавит комитеты Верховной Рады

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Первое заседание Рады IX созыва: утверждена процедура присяги
Самовыдвиженцы создают группу и предлагают кандидата на вице-спикера
Сенсорная кнопка и обыски ГБР – почему первое заседание Рады под угрозой срыва
Торжественное открытие, новые назначения и законопроекты: как пройдет первое заседание Рады
Государство в смартфоне: для нардепов новой Рады создали чат-бот
Когда Рада соберется на первое заседание – дата
Нардепы готовы голосовать на первом заседании руками – Стефанчук
Комиссию Рады по вопросам ветеранов возглавит Яна Зинкевич
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка