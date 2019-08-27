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Факти / Україна / Політика

Хто очолить комітети Ради – список

Підготовча депутатська група визначилася з керівниками усіх парламентських комітетів у Верховній Раді IX скликання.

Дмитро Разумков

Голова підготовчої депутатської групи, лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков оголосив, хто очолить комітети Верховної Ради:

  • Комітет з питань антикорупційної політики – Анастасія Красносільська (Слуга народу);
  • Комітет з питань аграрної політики та земельної політики – Микола Сольський (Слуга народу);
  • Комітет з питань бюджету – Юрій Аристов (Слуга народу);
  • Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики – Олександр Ткаченко (Слуга народу);
  • Комітет з питань екологічної політики та природокористування – Олег Бондарєв (Слуга народу);
  • Комітет з питань економічного розвитку – Дмитро Наталуха (Слуга народу);
  • Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг – Андрій Герус (Слуга народу);
  • Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування – Михайло Радуцький (Слуга народу);
  • Комітет з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва – Богдан Яременко (Слуга народу);
  • Комітет з питань євроінтеграції – Івана Климпуш-Цинцадзе (Євросолідарності);
  • Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики – Данило Гетманцев (Слуга народу);
  • Комітет з питань освіти, науки та інновацій – Сергій Бабак (Слуга народу);
  • Комітет з питань прав людини, деокупацію і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях і АР Крим, Севастополя, національних меншин, міжнаціональних відносин – Дмитро Лубинець (самовисуванець);
  • Комітет з питань цифрової трансформації – Михайло Крячко (Слуга народу);
  • Комітет з питань правової політики – Ірина Венедиктова (Слуга народу);
  • Комітет з питань правоохоронної діяльності – Денис Монастирський (Слуга народу);
  • Комітет з питань транспорту та інфраструктури – Володимир Крейденко (Слуга народу);
  • Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування – Андрій Клочко (Слуга народу);
  • Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки – Олександр Завітневич (Слуга народу);
  • Комітет з питань свободи слова – Нестор Шуфрич (ОТЗЖ);
  • Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів – Галина Третьякова (Слуга народу);
  • Комітет з питань молоді та спорту – Андрій Кожем’якін (Батьківщина);
  • Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР – Сергій Кальченко (Слуга народу).

Крім того, підготовча депутатська група підтримала збільшення кількісного складу бюджетного комітету з 31 до 34 членів.

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Разумков пояснив таку необхідність великою кількістю фахівців саме з питань бюджету.

До слова, Факти ICTV розбиралися, як проходитиме перше засідання Ради, що ухвалюватимуть парламентарі та на які призначення очікувати.

Фото: Верховна Рада

Хто очолить комітети Верховної Ради

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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