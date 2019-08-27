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Факты / Украина / Политика

Зеленский определился с кандидатурой премьер-министра – СМИ

На должность премьер-министра Украины планируют назначить Алексея Гончарука.

Олександр Гончарук

Президент Владимир Зеленский предложит Верховной Раде назначить на должность премьер-министра Алексея Гончарука, который сейчас работает заместителем руководителя Офиса президента.

По словам источника Украинской правды, в среду должны состояться консультации и собеседования руководства Офиса президента с кандидатурами других министров.

Указанные консультации не связаны с недоверием к Гончаруку.

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Источник добавляет, что существует понимание того, что деятельность министров будет влиять на репутацию президента.

Факты ICTV обратились к пресс-секретарю президента Юлии Мендель с просьбой прокомментировать указанную информацию, однако еще не получили ответ.

К слову, народный депутат от партии Слуга народа Давид Арахамия заявил, что имя нового премьер-министра станет известно 29 августа.

Источник: Украинская правда

Фото: Офис Президента

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