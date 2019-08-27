На должность премьер-министра Украины планируют назначить Алексея Гончарука.

Президент Владимир Зеленский предложит Верховной Раде назначить на должность премьер-министра Алексея Гончарука, который сейчас работает заместителем руководителя Офиса президента.

По словам источника Украинской правды, в среду должны состояться консультации и собеседования руководства Офиса президента с кандидатурами других министров.

Указанные консультации не связаны с недоверием к Гончаруку.

Читайте: Мне нравятся два человека: Зеленский о будущем премьер-министра

Источник добавляет, что существует понимание того, что деятельность министров будет влиять на репутацию президента.

Факты ICTV обратились к пресс-секретарю президента Юлии Мендель с просьбой прокомментировать указанную информацию, однако еще не получили ответ.

К слову, народный депутат от партии Слуга народа Давид Арахамия заявил, что имя нового премьер-министра станет известно 29 августа.