Президент США Дональд Трамп считает, что у его предшественника Барака Обамы была возможность предотвратить незаконную аннексию Крыма Россией.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции заявил, что президент РФ Владимир Путин смог перехитрить 44-го главу Соединенных Штатов Барака Обаму и незаконно аннексировать Крым.
По его словам, у Обамы была возможность остановить захват полуострова Россией, однако он не смог этого сделать.
Трамп добавил, что если бы подобное произошло во время его правления, то он бы признал ошибку и извинился.
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Президент США также сказал о том, что сейчас на территории аннексированного Крыма Россия держит свои подводные лодки.
К слову, расследователи утверждают, что в захвате Крыма принимал участие большой десантный корабль Ямал Черноморского флота РФ.