PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Путин перехитрил Обаму – Трамп об аннексии Крыма

Президент США Дональд Трамп считает, что у его предшественника Барака Обамы была возможность предотвратить незаконную аннексию Крыма Россией.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции заявил, что президент РФ Владимир Путин смог перехитрить 44-го главу Соединенных Штатов Барака Обаму и незаконно аннексировать Крым.

По его словам, у Обамы была возможность остановить захват полуострова Россией, однако он не смог этого сделать.

Трамп добавил, что если бы подобное произошло во время его правления, то он бы признал ошибку и извинился.

Читайте: Украина не откроет водоснабжение в Крым – представитель президента

Президент США также сказал о том, что сейчас на территории аннексированного Крыма Россия держит свои подводные лодки.

К слову, расследователи утверждают, что в захвате Крыма принимал участие большой десантный корабль Ямал Черноморского флота РФ.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Дело Хизб ут-Тахрир: суд РФ на полгода оставил под стражей восемь фигурантов
Российский юрист подал в суд на Путина за езду на мотоцикле без шлема
Трампу посоветовали пригласить Украину на саммит G7
Достижения и борьба с коррупцией – Волкер о темах на встрече Зеленского и Трампа
Трамп предложил провести следующий саммит G7 в своем гольф-клубе
Из-за России: Трамп поссорился с лидерами G7
Путина “наверняка пригласят” на следующую встречу G7 – Трамп
Королева Елизавета пожаловалась на Трампа за испорченный газон
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка