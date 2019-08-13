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Факты / Украина / Политика

Украина не откроет водоснабжение в Крым – представитель президента

Украина перекрыла не русло реки Днепр, а технологическое сооружение и имеет на это право.

Північно-Кримський канал

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич подчеркивает, что Украина перекрыла не русло реки Днепр, а технологическое сооружение.

– Крым является территорией Украины, а не РФ. Поэтому Россия не может ставить в межгосударственных отношениях вопросы, связанные с Крымом.

Такие вопросы может задавать только государство-суверен, то есть Украина, – подчеркнул он.

Кориневич добавил, что по всем подсчетам, пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает.

– Именно государство-оккупант должно отвечать за обеспечение оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами.

Поэтому все претензии государства-оккупанта на днепровскую воду не имеют какой-либо  международно-правовой основы, – подчеркнул представитель президента.

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Напомним, 12 августа постоянный “представитель аннексированного Крыма при президенте России” Георгий Мурадов заявил, что российские власти полуострова намерен обратиться к руководству России с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр.

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