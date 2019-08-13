Украина перекрыла не русло реки Днепр, а технологическое сооружение и имеет на это право.

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич подчеркивает, что Украина перекрыла не русло реки Днепр, а технологическое сооружение.

– Крым является территорией Украины, а не РФ. Поэтому Россия не может ставить в межгосударственных отношениях вопросы, связанные с Крымом.

Такие вопросы может задавать только государство-суверен, то есть Украина, – подчеркнул он.