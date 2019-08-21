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Факты / Украина

Десантный корабль Ямал флота РФ участвовал в захвате Крыма – СМИ

Расследователи InformNapalm опубликовали доказательства того, что большой десантный корабль Ямал Черноморского флота России принимал участие в захвате Крыма.

Десантный корабль Ямал флота РФ участвовал в захвате Крыма – СМИ

Международное расследовательское сообщество InformNapalm предоставило доказательства участия  большого десантного корабля Ямал Черноморского флота РФ в операции по захвату Крыма.

Большой десантный корабль Ямал с бортовым номером 156 входит в состав 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота РФ, военная часть – 72136, а дислоцируется в Севастополе.

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В материале наводятся фотографии с медалью Министерства обороны России За возвращение Крыма пятерых российских моряков, которые служили в 2014 году на Ямале.

Также авторы расследования призывали военную прокуратуру Украины внести Ямал в список кораблей России, привлеченных к агрессии против Украины в 2014 году.

Ранее Факты ICTV писали, что Украина не откроет водоснабжение в Крым.

Источник: InformNapalm 

Фото: УНИАН

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