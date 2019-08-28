PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Первое заседание Рады IX созыва может затянуться до ночи

Первое заседание Верховной Рады IX созыва может затянуться до ночи.

Первое заседание Рады IX созыва может затянуться до ночи

29 августа первое заседание Верховной Рады IX созыва может затянуться допоздна.

Об этом заявил новоизбранный народный депутат от Слуги народа Юрий Камельчук.

Читайте: Первое заседание Рады IX созыва: утверждена процедура присяги

– Есть шанс, что мы примем от 30 до 100 законопроектов, – сказал Камельчук.

Напомним, что 29 августа Верховная Рада IX созыва начнет свою работу. Факты ICTV писали, как пройдет первое заседание, что будут принимать парламентарии и каких назначений ожидать.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Полный список депутатов Верховной Рады ІХ созыва
Полный список депутатов Верховной Рады ІХ созыва
Дмитро Разумков
Кто возглавит комитеты Рады – список
Верховна Рада депутатский портфель
Первое заседание Рады IX созыва: утверждена процедура присяги
Самовыдвиженцы создают группу и предлагают кандидата на вице-спикера
Самовыдвиженцы создают группу и предлагают кандидата на вице-спикера
Сенсорная кнопка и обыски ГБР – почему первое заседание Рады под угрозой срыва
Сенсорная кнопка и обыски ГБР – почему первое заседание Рады под угрозой срыва
Засідання депутатської групи
Торжественное открытие, новые назначения и законопроекты: как пройдет первое заседание Рады
Верховна Рада
Государство в смартфоне: для нардепов новой Рады создали чат-бот
Верховна Рада
Когда Рада соберется на первое заседание – дата
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка