Первое заседание Верховной Рады IX созыва может затянуться до ночи.
29 августа первое заседание Верховной Рады IX созыва может затянуться допоздна.
Об этом заявил новоизбранный народный депутат от Слуги народа Юрий Камельчук.
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– Есть шанс, что мы примем от 30 до 100 законопроектов, – сказал Камельчук.
Напомним, что 29 августа Верховная Рада IX созыва начнет свою работу. Факты ICTV писали, как пройдет первое заседание, что будут принимать парламентарии и каких назначений ожидать.
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