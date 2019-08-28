Перше засідання Верховної Ради IX скликання може затягнутися до ночі.
29 серпня перше засідання Верховної Ради IX скликання може затягнутися допізна.
Про це заявив новообраний народний депутат від Слуги народу Юрій Камельчук.
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– Є шанс, що ми ухвалимо від 30 до 100 законопроектів, – сказав Камельчук.
Нагадаємо, що 29 серпня Верховна Рада IX скликання почне свою роботу. Факти ICTV писали, як проходитиме перше засідання, що ухвалюватимуть парламентарі та на які призначення очікувати.
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