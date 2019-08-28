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Факти / Україна

Перше засідання Ради IX скликання може затягнутися до ночі

Перше засідання Верховної Ради IX скликання може затягнутися до ночі.

Перше засідання Ради IX скликання може затягнутися до ночі

29 серпня перше засідання Верховної Ради IX скликання може затягнутися допізна.

Про це заявив новообраний народний депутат від Слуги народу Юрій Камельчук.

Читайте: Перше засідання Ради IX скликання: затверджена процедура присяги

– Є шанс, що ми ухвалимо від 30 до 100 законопроектів, – сказав Камельчук.

Нагадаємо, що 29 серпня Верховна Рада IX скликання почне свою роботу. Факти ICTV писали, як проходитиме перше засідання, що ухвалюватимуть парламентарі та на які призначення очікувати.

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