Во вторник, 3 сентября, пройдет заседание Верховной Рады IX созыва. Посмотреть прямую трансляцию онлайн вы сможете на Фактах ICTV.

Онлайн-трансляцию заседания Верховной Рады IX созыва можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

Заседание парламента начнется в 10.00.

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В повестке дня, в первую очередь, планируется рассмотреть законопроект № 7203 об отмене депутатской неприкосновенности.



Повестка дня заседания Верховной Рады 3 сентября

Законопроект № 1013 О внесении изменений в Конституции относительно отмены адвокатской монополии. Законопроект № 1014 О внесении изменений в статьи 106 Конституции относительно закрепления полномочий президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, НАБУ, назначать на должности и увольнять с должностей директора НАБУ и директора ГБР. Законопроект № 1015 О внесении изменений в статью 93 Конституции относительно законодательной инициативы народа. Законопроект № 1016 О внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции относительно уполномоченных Верховной Рады. Законопроект № 1017 О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады и закрепление пропорциональной избирательной системы. Законопроект № 1027 О внесении изменений в статью 81 Конституции относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины. Законопроект № 1028 О внесении изменения в статьи 85 Конституции относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады.

Верховная Рада IX созыва на этой неделе проведет только одно пленарное заседание.

К слову, прямую трансляцию первого заседания Верховной Рады ІХ созыва можно посмотреть онлайн на Фактах ICTV.