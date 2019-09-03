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Факты / Украина / Политика

Верховная Рада: онлайн-трансляция прямого эфира заседания

Во вторник, 3 сентября, пройдет заседание Верховной Рады IX созыва. Посмотреть прямую трансляцию онлайн вы сможете на Фактах ICTV.

Верховна Рада

Онлайн-трансляцию заседания Верховной Рады IX созыва можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

Заседание парламента начнется в 10.00.

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В повестке дня, в первую очередь, планируется рассмотреть законопроект № 7203 об отмене депутатской неприкосновенности.

Повестка дня заседания Верховной Рады 3 сентября

  1. Законопроект № 1013 О внесении изменений в Конституции относительно отмены адвокатской монополии.
  2. Законопроект № 1014 О внесении изменений в статьи 106 Конституции относительно закрепления полномочий президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, НАБУ, назначать на должности и увольнять с должностей директора НАБУ и директора ГБР.
  3. Законопроект № 1015 О внесении изменений в статью 93 Конституции относительно законодательной инициативы народа.
  4. Законопроект № 1016 О внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции относительно уполномоченных Верховной Рады.
  5. Законопроект № 1017 О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады  и закрепление пропорциональной избирательной системы.
  6. Законопроект № 1027 О внесении изменений в статью 81 Конституции относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины.
  7. Законопроект № 1028 О внесении изменения в статьи 85 Конституции относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады.

Верховная Рада IX созыва на этой неделе проведет только одно пленарное заседание.

К слову, прямую трансляцию первого заседания Верховной Рады ІХ созыва можно посмотреть онлайн на Фактах ICTV.

Источник: Верховная Рада

Фото: Dreamstime

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