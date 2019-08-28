США выражают сильную обеспокоенность в связи с милитаризацией Крыма Россией и обстановкой, которая сложилась в Черном море из-за этого.

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в Черном море наблюдается осложненная ситуация в связи с милитаризацией Крыма Россией, чем сильно обеспокоены Соединенные Штаты.

– Мы ожидаем, что по всему Черному морю будет сохранен доступ для всех прибрежных государств и для других торговых сторон, которые используют Черное море. То же самое касается Балтийского моря, то же касается Северного Ледовитого океана, – сказал Болтон.

Он добавил, что США проводили нелегкие дискуссии с РФ по этим и другим вопросам. Особое внимание уделялось контролю над вооружением.

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По словам советника американского президента, США продолжат защищать интересы страны, своих друзей и союзников во всем мире.

К слову, сенаторы США призывают отказаться от идеи возвращения России в состав Большой семерки.