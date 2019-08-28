США могут принять участие в переговорах в нормандском формате, если это потребуется.

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон считает, что работа по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате может продолжаться, если того хотят участники переговоров.

Он добавил, что Соединенные Штаты и, возможно, Великобритания будут рады принять участие в нормандском формате.

– Вопрос к представителям власти Украины – какой путь, по их мнению, будет иметь больше преимуществ. Мы будем рады их поддержать, – сказал советник президента США.

Читайте: Достижения и борьба с коррупцией – Волкер о темах на встрече Зеленского и Трампа

Болтон также считает, что указанный вопрос могут обсудить на встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Если Зеленский посчитает нужным, чтобы Соединенные Штаты приняли участие в переговорах, то будут рассматривать такой вариант.

К слову, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты довольны работой нормандского формата.