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Факты / Украина

Болтон: США будут рады участвовать в нормандском формате

США могут принять участие в переговорах в нормандском формате, если это потребуется.

Джон Болтон

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон считает, что работа по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате может продолжаться, если того хотят участники переговоров.

Он добавил, что Соединенные Штаты и, возможно, Великобритания будут рады принять участие в нормандском формате.

– Вопрос к представителям власти Украины – какой путь, по их мнению, будет иметь больше преимуществ. Мы будем рады их поддержать, – сказал советник президента США.

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Болтон также считает, что указанный вопрос могут обсудить на встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Если Зеленский посчитает нужным, чтобы Соединенные Штаты приняли участие в переговорах, то будут рассматривать такой вариант.

К слову, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты довольны работой нормандского формата.

Источник: Радио Свобода

Фото: Dreamstime

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