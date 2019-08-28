Суд освободил главного редактора РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского, которого подозревают в госизмене.

Главреда РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи под личное обязательство.

Киевский апелляционный суд принял такое решение по результатам рассмотрения жалобы стороны защиты на решение Подольского районного суда Киева о продлении срока содержания под стражей до 19 сентября.

Вышинский обязан появляться в суд по первому требованию, сообщать об изменении места жительства и воздержаться от общения со свидетелями своего дела.

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Вышинский, который имеет двойное гражданство – России и Украины, был под стражей с марта 2018 года. Его подозревали в государственной измене. Власти РФ заявляли, что уголовное преследование журналиста имеет политические мотивы.

В июле 2019 года Владимир Зеленский высказал готовность освободить Вышинского в обмен на освобождение Олега Сенцова, который сейчас прибывает в российской тюрьме.

Напомним, что в конце августа сообщалось, что Россия и Украина готовы провести обмен пленными в соотношении 33 на 33. По данным РБК, Вышинского и Сенцова в списках не было.