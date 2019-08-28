PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Суд освободил главреда РИА Новости Вышинского

Суд освободил главного редактора РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского, которого подозревают в госизмене.

Суд освободил главреда РИА Новости Вышинского

Главреда РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи под личное обязательство.

Киевский апелляционный суд принял такое решение по результатам рассмотрения жалобы стороны защиты на решение Подольского районного суда Киева о продлении срока содержания под стражей до 19 сентября.

Вышинский обязан появляться в суд по первому требованию, сообщать об изменении места жительства и воздержаться от общения со свидетелями своего дела.

Читайте:  Обмен заключенными между Украиной и РФ переносят – адвокат

Вышинский, который имеет двойное гражданство – России и Украины, был под стражей с марта 2018 года. Его подозревали в государственной измене. Власти РФ заявляли, что уголовное преследование журналиста имеет политические мотивы.

В июле 2019 года Владимир Зеленский высказал готовность освободить Вышинского в обмен на освобождение Олега Сенцова, который сейчас прибывает в российской тюрьме.

Напомним, что в конце августа сообщалось, что Россия и Украина готовы провести обмен пленными в соотношении 33 на 33. По данным РБК, Вышинского и Сенцова в списках не было.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Вышинский войдет в список для обмена пленными между РФ и Украиной – СМИ
Вышинский войдет в список для обмена пленными между РФ и Украиной – СМИ
Вышинский остается под стражей – решение суда
Вышинский остается под стражей – решение суда
Тетяна Москалькова
Вышинского должны освободить без условий – Москалькова
Мы готовы Вышинского поменять на Сенцова – Зеленский
Мы готовы Вышинского поменять на Сенцова – Зеленский
Киев предложил Москве обменять Вышинского на Сенцова
Киев предложил Москве обменять Вышинского на Сенцова
Суд сегодня может официально отпустить Вышинского – Сарган
Суд сегодня может официально отпустить Вышинского – Сарган
Прокуроры не готовы: заседание суда по делу Вышинского перенесли
Прокуроры не готовы: заседание суда по делу Вышинского перенесли
Вышинского оставили под арестом до 24 мая
Вышинского оставили под арестом до 24 мая
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка