Суд звільнив головного редактора РИА Новости-Украина Кирила Вишинського, якого підозрюють у держзраді.

Головного редактора РИА Новости-Украина Кирила Вишинського звільнили з-під варти під особисте зобов’язання.

Київський апеляційний суд ухвалив таке рішення після розгляду скарги сторони захисту на рішення Подільського районного суду Київ щодо продовження терміну тримання під вартою до 19 вересня.

Вишинський зобов’язаний з’являтися до суду на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання і утриматися від спілкування зі свідками своєї справи.

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Вишинський, який має подвійне громадянство – Росії та України, був під вартою з березня 2018 року. Його підозрювали у державній зраді. Влада РФ заявляла, що кримінальне переслідування журналіста має політичні мотиви.

У липні 2019 року Володимир Зеленський висловив готовність звільнити Вишинського в обмін на звільнення Олега Сенцова, який зараз перебуває у російській в’язниці.

Нагадаємо, що наприкінці серпня Росія і Україна мають провести обмін полоненими у співвідношенні 33 на 33. За даними РБК, Вишинського і Сенцова у списках не було.