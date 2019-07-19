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Факты / Украина

Мы готовы Вышинского поменять на Сенцова – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложение обмена Кирилла Вышинского на Олега Сенцова.

Мы готовы Вышинского поменять на Сенцова – Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время презентации жилых модулей для военных прокомментировал предложение обмена руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского на политзаключенного Кремля Олега Сенцова.

Президент отметил, что речь не идет об обмене пленных моряков, поскольку их должны вернуть.

Мы же не говорим об обмене наших моряков. Моряков должны нам вернуть. Мы готовы поменять Вышинского на Сенцова. Но он – это лишь пример. Это не разменная монета. Мы хотели бы получить всех наших политзаключенных, всех военных, – сказал президент.

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Владимир Зеленский также добавил, что если это первые шаги, то он к ним готов.

Мы сказали, что мы готовы в отношении господина Вышинского. Если это первые нормальные шаги, если такие условия – мы готовы: давайте мы дадим господина Вышинского, если хотите – верните нам господина Сенцова, – подытожил президент.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины Владимира Зеленского предложили освободить Кирилла Вышинского в обмен на Олега Сенцова.

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