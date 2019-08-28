Во время штурма Иловайска батальон Донбасс пытался зайти в город. Уже тогда несли первых раненых. Тарас Костанчук с позывным Бишут – командир штурмовой группы батальона Донбасс – принимал тогда участие в операции. Как оказалось, первые трехсотые – это солдаты, которые просто упали в обморок в БМП.

Впоследствии пошли раненые, которые находились уже на грани жизни и смерти. Затем открылся счет и двухсотым. Истории погибших теперь покажут в художественном фильме, который выйдет на экраны в скором времени. В фильме вместе с актерами участвуют и настоящие участники Иловайской битвы.

Шульц на фронте, Сергей Шкаровский в жизни был родом из Кемеровской области России. Капитан запаса с первых дней войны стал на защиту Украины. Погиб на глазах у товарищей. Его интервью актер Алесандр Мавриц просматривал десятки раз. Он долго пытался понять героя, которого выпало играть.

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На кого похож актер Истан Розумный бывшие бойцы на съемочной площадке сразу узнали – слишком напоминает погибшего Франко. Настоящий Франко – из Нью-Йорка. Там он был Марком Паславским. Профессиональный военный служил в элитном американском полку рейнджеров, ушел в отставку в звании майора. Но об этом при зачислении в батальон Донбасс никто не знал. На украинском востоке был обычным солдатом-волонтером.

Тарас Костанчук в тот день получил ранения. Он не смог выехать вместе с колонной через так называемый зеленый коридор, который для наших военных на самом деле оказался российской ловушкой. Костанчук долго скрывался у 93-летней местной жительницы. На чердаках и в подвалах находились десятки раненых солдат, которых местные прятали от боевиков.

– Я вообще не знаю ни одной истории, чтобы кто-то кого-то выдал. Было такое, что там дали попить и пошел дальше, а было такое, что прятали у себя. Но такого, чтобы кто-то выдал – ну такого даже не было, – вспоминает Тарас Костанчук.

Иловайский котел: эксклюзив выживших

Волынянин Игорь Дручан с батальона Свитязь чудом уцелел во время выхода из Иловайска. В бою под Новокатериновкой он получил контузию. Вокруг Игорь видел только обгоревшую технику и никого из военных – часть из них уже сдались в плен, другие выходили самостоятельно. В селе остались только местные и раненые бойцы. Игоря тоже с поля боя забрала и выходила незнакомая женщина.

Из-под Иловайска его забрал медик батальона Миротворец Всеволод Стеблюк, который сразу после окончания обстрелов поехал искать раненых. Российским офицерам он представлялся сотрудником международного Красного креста. Он ездил на машине от дома к дому и забирал спрятаных ребят.

Бойцы, которые прошли сквозь ад Иловайска, мечтают вернуться туда снова, ведь знают: там есть те, кто их ждет с нетерпением.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, сколько бойцов ВСУ погибли в Иловайске.