Під час штурму Іловайська батальйон Донбас намагався зайти в місто. Вже тоді несли перших поранених. Тарас Костанчук з позивним Бішут – командир штурмової групи батальйону Донбас – брав тоді участь в операції. Як виявилось, перші трьохсоті – це солдати, які просто зомліли у БМП.

Згодом пішли поранені, які знаходилися вже на межі життя та смерті. Потім відкрився рахунок і двохсотих. Історії загиблих тепер покажуть у художньому фільмі, який вийде на екрани незабаром. У стрічці разом із акторами беруть участь і справжні учасники Іловайської битви.

Шульц на фронті, Сергій Шкарівський в житті був родом із Кемеровської області Росії. Капітан запасу з перших днів війни став на захист України. Загинув на очах у товаришів. Його інтерв’ю актор Олесандр Мавріц переглядав десятки разів. Він довго намагався зрозуміти героя, якого випало грати.

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На кого схожий актор Істан Розумний колишні бійці на знімальному майданчику одразу впізнали – аж надто нагадує загиблого Франко. Справжній Франко – з Нью-Йорка. Там він був Марком Паславським. Професійний військовий служив в елітному американському полку рейнджерів, пішов у відставку у званні майора. Але про це при зарахуванні до батальйону Донбас ніхто не знав. На українському сході був звичайним солдатом-волонтером.

Тарас Костанчук в той день отримав поранення. Він не зміг виїхати разом із колоною через так званий зелений коридор, який для наших військових насправді виявився російською пасткою. Костанчук довго переховувався у 93-річної місцевої мешканки. На горищах і в підвалах знаходились десятки поранених солдат, яких місцеві переховували від бойовиків.

– Я взагалі не знаю жодної історії, щоб хтось когось видав. Було таке, що там дали попити і пішов далі, а було таке, що переховували у себе. Але такого, щоб хтось видав – ну такого навіть не було, – згадує Тарас Костанчук.

Іловайський котел: ексклюзив тих, хто вижив

Волинянин Ігор Дручан із батальйону Світязь дивом вцілів під час виходу з Іловайська. В бою під Новокатеринівкою він отримав контузію. Довкола Ігор бачив лише обгорілу техніку і нікого з військових – частина з них вже здалась в полон, інші виходили самостійно. В селі залишилися тільки місцеві та поранені бійці. Ігора теж з поля бою забрала і виходила незнайома жінка.

З-під Іловайська його забере медик батальйону Миротворець Всеволод Стеблюк, який одразу після закінчення обстрілів поїхав шукати поранених. Російським офіцерам він представлявся співробітником міжнародного Червоного хреста. Він їздив машиною від хати до хати і забирав схованих хлопців.

Бійці, які пройшли скрізь пекло Іловайська, мріють повернутися туди знову, адже знають: там є ті, хто на них чекає із нетерпінням.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, скільки бійців ЗСУ загинули в Іловайську.