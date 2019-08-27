Украинская армия потеряла в боях за Иловайск в августе 2014 года 220 военнослужащих.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, в боях за Иловайск в августе 2014 года в рядах украинской армии погибли 220 военных.

Кроме 220 погибших, 40 солдат пропали без вести, 13 до сих пор находятся в плену боевиков, 44 получили ранения. В число погибших входят пропавшие без вести бойцы, которых идентифицировали по экспертизе ДНК (по состоянию на 16 августа 2019 года).

В Генштабе также уточнили, что непосредственно во время выхода по “зеленому коридору” армия потеряла 129 бойцов, пропали без вести – 22 человека (по состоянию на 22 августа 2019 – 10 остаются), в плен тогда боевики взяли десятерых военных.

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Представленные данные Генштаба не учитывают погибших из добровольческих батальонов, которые также понесли потери в боях за Иловайск.

Недавно экс-глава Генштаба Виктор Муженко рассказал, что в Иловайске погибли 200 бойцов добровольческих батальонов.

Напомним, британские расследователи определили, что в битве под Иловайском участвовали танки Российской Федерации.

Источник: BBC Україна, Радио Свобода