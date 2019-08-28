Партия Слуга народа готовится представить Раде 465 инициатив по внесению изменений в Конституцию Украины.

Партия Слуга народа работает над 465 инициативами о внесении изменений в Конституцию Украины.

Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

По его словам, сейчас народные депутаты определяют, какие из инициатив получат статус приоритетных. После этого их можно будет передать в комитеты парламента и на принятие Верховной Радой, заявил Стефанчук.

При этом представитель президента в Раде подчеркнул, что многие из инициатив об изменениях в Конституцию, над которыми работает Слуга народа, будут иметь сопротивление.

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– Мы понимаем, что многие из них (инициатив. – Ред.) не найдут поддержки в Раде, потому что это вещи, которые дают возможность выгнать, если взять экономическую сферу, кто сидит на потоках, мы хотим закрыть все коррупционные бюджетные дыры.

Напомним, нардепы от Слуги народа заявили, что готовы как можно скорее принять проект закона о снятии неприкосновенности с народных депутатов.