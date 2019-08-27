Народные депутаты от партии Слуга народа готовы как можно скорее принять проект закона о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что Слуга народа может поддержать законопроект Блока Петра Порошенко о снятии депутатской неприкосновенности.

Он считает, что снять депутатскую неприкосновенность нужно настолько быстро, насколько это возможно.

– Дайте возможность нам, мы 29 (Августа – Ред.) проведем первое голосование. А уже в начале сентября постараемся сделать то, чего не сделали в Украина за 28 лет, – сказал Стефанчук.

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Представитель президента в парламенте добавил, что на голосование могут внести проект закона №7203, поскольку в резолютивной части решения Конституционного суда нет замечаний к нему.

Все процедуры голосования за снятие депутатской неприкосновенности будут соблюдены.

Напомним, партия Слуга народа готова пойти на уступки касательно председательства в комитетах Верховной Рады.