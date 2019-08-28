Партія Слуга народу готується представити на розгляд Раді 465 ініціатив щодо внесення змін до Конституції України.

Партія Слуга народу працює над 465 ініціативами щодо внесення змін до Конституції України.

Про це заявив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

За його словами, зараз народні депутати визначають, які з ініціатив отримають статус пріоритетних. Після цього їх можна буде передати у комітети парламенту та на ухвалення Верховною Радою, заявив Стефанчук.

При цьому представник президента у Раді підкреслив, що багато з ініціатив щодо змін до Конституції, над якими працює Слуга народу, матимуть супротив.

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– Ми розуміємо, що багато з них (ініціатив. – Ред.) не знайдуть підтримки у Раді, тому що це речі, які дають можливість вигнати, якщо взяти економічну сферу, хто сидить на потоках, ми хочемо закрити всі корупційні бюджетні дірки.

Нагадаємо, нардепи від Слуги народу заявили, що готові якомога швидше ухвалити проект закону про зняття недоторканності з народних депутатів.