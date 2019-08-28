PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Зміни до Конституції: Слуга народу подасть 465 ініціатив

Партія Слуга народу готується представити на розгляд Раді 465 ініціатив щодо внесення змін до Конституції України.

Зміни до Конституції: Слуга народу подасть 465 ініціатив

Партія Слуга народу працює над 465 ініціативами щодо внесення змін до Конституції України.

Про це заявив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

За його словами, зараз народні депутати визначають, які з ініціатив отримають статус пріоритетних. Після цього їх можна буде передати у комітети парламенту та на ухвалення Верховною Радою, заявив Стефанчук.

При цьому представник президента у Раді підкреслив, що багато з ініціатив щодо змін до Конституції, над якими працює Слуга народу, матимуть супротив.

Читайте: Як нардепи вчилися голосувати у Раді

– Ми розуміємо, що багато з них (ініціатив. – Ред.) не знайдуть підтримки у Раді, тому що це речі, які дають можливість вигнати, якщо взяти економічну сферу, хто сидить на потоках, ми хочемо закрити всі корупційні бюджетні дірки.

Нагадаємо, нардепи від Слуги народу заявили, що готові якомога швидше ухвалити проект закону про зняття недоторканності з народних депутатів.

Джерело: Українська правда

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Фракція партії Батьківщина у Верховній Раді (СПИСОК)
Фракція партії Батьківщина у Верховній Раді (СПИСОК)
Злакові місця та більшість у парламентському комітеті. Як поділять владу в новій Раді
Злакові місця та більшість у парламентському комітеті. Як поділять владу в новій Раді
Як нардепи вчилися голосувати у Раді
Як нардепи вчилися голосувати у Раді
Голос і ЄС проти призначення Шуфрича главою комітету зі свободи слова
Голос і ЄС проти призначення Шуфрича главою комітету зі свободи слова
Перше засідання Ради IX скликання може затягнутися до ночі
Перше засідання Ради IX скликання може затягнутися до ночі
Юрій Бойко, Опозиційна платформа - За життя
Фракція Опозиційної платформи – За життя у Раді (СПИСОК)
Фракція партії Слуга народу у Верховній Раді (СПИСОК)
Фракція партії Слуга народу у Верховній Раді (СПИСОК)
Фракція партії Європейська солідарність у Верховній Раді (СПИСОК)
Фракція партії Європейська солідарність у Верховній Раді (СПИСОК)
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка