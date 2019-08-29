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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Через несколько недель в Киев приедет миссия МВФ – Гончарук

Визит миссии МВФ в Украину для переговоров ожидается в течение следующих нескольких недель.

Через несколько недель в Киев приедет миссия МВФ – Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что через несколько недель с МВФ планируют провести переговоры касательно новой программы сотрудничества с Украиной на три-четыре года.

Они состоятся во время визита миссии Международного валютного фонда в Киев.

Гончарук добавил, что одной из задач нового Кабмина будет изменение отношения к Украине в мире.

– Основой для таких изменений должно быть сотрудничество с нашими международными партнерами и кредиторами. Поэтому уже через несколько недель в Киеве будет миссия МВФ, – сказал премьер-министр.

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По его словам, сегодня инвесторы не доверяют Украине, поскольку в стране очень дорогие ресурсы.

К слову, президент Владимир Зеленский предупредил Верховную Раду о том, что она должна показать результаты, иначе ее распустят.

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