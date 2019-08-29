Візит місії МВФ в Україну для переговорів очікується протягом наступних кількох тижнів.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що через кілька тижнів з МВФ планують провести переговори щодо нової програми співпраці з Україною на три-чотири роки.

Вони відбудуться під час візиту місії Міжнародного валютного фонду до Києва.

Гончарук додав, що одним із завдань нового Кабміну буде зміна ставлення до України у світі.

– Основою для таких змін має бути співпраця з нашими міжнародними партнерами і кредиторами. Тому вже через кілька тижнів у Києві буде місія МВФ, – сказав прем’єр-міністр.

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За його словами, сьогодні інвестори не довіряють Україні, оскільки в країні дуже дорогі ресурси.

До слова, президент Володимир Зеленський попередив Верховну Раду про те, що вона повинна показати результати, інакше її розпустять.