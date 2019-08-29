Верховную Раду IX созыва могут распустить через год, если она не покажет результаты.

Президент Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде и заявил, что она может войти в историю как парламент без драк, прогулов и кнопкодавства, либо прекратить свое существование через год.

Он добавил, что эта Верховная Рада должна работать на благо народа Украины или не пройдет испытательный срок.

– Я очень рад, что у нас появился парламент, который готов действительно работать, не заниматься популизмом, не заваливать решение тысячами бессмысленных поправок, а воплощать реальные реформы, которых устали ждать граждане Украины и весь цивилизованный мир, – сказал Зеленский.

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Президент также сказал, что очень скоро появится эффективное правительство, которое сможет поставить нашу страну в фокус международных инвесторов.

По словам главы государства, перед Верховной Радой стоит ряд сложных задач, среди которых завершение войны на Донбассе, возвращение Крыма, закон об импичменте, снятие депутатской неприкосновенности, реформа судебной системы, построение цифрового государства и тому подобное.

К слову, в Верховной Раде IX созыва сформировали пять фракций депутатов.

Зеленский обратился с речью к новому парламенту

