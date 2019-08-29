29 августа будет пятая годовщина Иловайского котла, масштабной трагедии во время войны на Донбассе. Что известно через пять лет, как идет расследование и кто виноват – в материале Фактов ICTV.

Иловайский котел – это боевые действия в городе Иловайск Донецкой области, в результате которых украинская армия понесла наибольшие потери. Сотни погибших, пропавших без вести и взятых в плен из-за невыполненных договоренностей российской стороной.

Через пять лет после трагедии до сих пор неизвестно точное количество погибших, следствие ведется, а виновные в кровавой бойне не названы и не наказаны.

Кстати, Владимир Зеленский установил 29 августа Днем памяти защитников Украины. Он посвящен всем, кто погиб в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины.

Что случилось?

В августе 2014 года во время освободительной операции украинские силы должны были взять под контроль город Иловайск – стратегический объект, который бы позволил отрезать боевикам путь к уже оккупированному Донецку.

Уже сейчас, спустя пять лет после трагедии, бывший генерал Генштаба Виктор Муженко говорит – необходимости брать Иловайск не было. На тот момент украинские бойцы вернули Кутейниково, чего было достаточно.

Тем не менее, нашим военным удалось войти в город. Уже 18-19 августа они контролировали его большую часть.

Но накануне Дня независимости российские войска вторглись на территорию Украины, взяв Иловайск в кольцо. Сейчас говорят, что у наших военных был шанс выйти до того, как его замкнули. Впрочем, уже 27 августа боевики были повсюду.

Командование начало договариваться о выходе войск через зеленый коридор. Тогда, в течение 26-28 августа, состоялось 12 телефонных разговоров между Виктором Муженко и заместителем начальника Генштаба РФ Николаем Богдановским, в результате которых российская сторона предоставила гарантии мирного выхода наших военных.

Но пока шли переговоры, боевики занимали позиции.

В итоге 29 августа украинцам сообщили, что они могут выйти из окружения через так называемый зеленый коридор, но без оружия. После того, как колонна начала движение, боевики открыли огонь.

Какая была расстановка сил?

Силы противника были больше украинских в десятки раз. Только личный состав российской стороны превышал наши силы в 18 раз, количество Градов – в 24 раза, танков – в 11 раз.

В так называемом котле оказались бойцы ВСУ, МВД и добровольческие группировки – рота 93-й и 17-й бригад и батальонов Донбасс, Днепр-1, Херсон, Свитязь, Миротворец, Шахтерск. На момент выхода численность наших войск была около 1,5 тыс.

А общие потери вооружения и техники в ГПУ оценили в 298,3 млн грн.

Сколько людей погибло?

Точное количество погибших до сих пор не установлено. Сразу после трагедии очевидцы исчисляли потери тысячами. Впрочем, эта цифра была значительно превышена.

Военная прокуратура, которая занимается расследованием трагедии, сообщила о 366 погибших, 224 из которых умерли непосредственно во время выхода из “коридора”. 429 получили ранения, а еще 300 попали в плен.

Генштаб же говорит о 220 погибших (129 из них непосредственно во время выхода из “зеленого коридора”) и 40 пропавших без вести. Впрочем, ВСУ не учитывают бойцов добровольческих батальонов, которых, по подсчетам Виктора Муженко, погибло тогда около двухсот. Следовательно общее количество может превышать 420 человек.

Потери российской стороны также неизвестны. По оценкам Генштаба, они потеряли около 200 человек.

Как идет расследование?

Следствие военной прокуратуры, которое частично засекречено, продолжается.

Впрочем, причин трагедии там называют несколько – вторжение девяти батальонно-тактических групп российской армии в ночь на 24 августа, низкий уровень боеспособности украинской армии, дезертирство и отдельные ошибки руководства АТО.

А имеют отношение к трагедии – 18 высших руководителей Вооруженных сил Российской Федерации, включая министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Об этом в одном из интервью говорил военный прокурор Анатолий Матиос.

В августе 2018 года в Генпрокуратуре отчитывались – направили в суд 44 обвинительных акта по 48 лицам. Было осуждено 30 человек, в том числе 11 граждан РФ, трое из которых – военнослужащие ВС РФ.

Какова позиция России?

Фактически инициатором “зеленого коридора” был Путин, который накануне трагедии призвал боевиков разрешить украинским военным выйти из окружения без оружия.

– Я призываю силы ополчения открыть гуманитарный коридор для украинских военнослужащих, оказавшихся в окружении, для того, чтобы избежать бессмысленных жертв, предоставить им возможность беспрепятственно выйти из района боевых действий.

Конечно, российская сторона отрицает свою причастность, как и наличие российских военных и техники на стороне боевиков.

Но эти события показали миру лицо реального агрессора и дали неоспоримые факты против него. Британская исследовательская группа Forensic Architecture недавно опубликовала исследование, в котором доказала присутствие России на Донбассе. Они собрали снимки со спутников, на которых видно колонны российской военной техники на территории Украины. Им удалось зафиксировать и танки Т-72Б3, а такие в 2014 году были только на балансе российской армии.

Эти данные будут использованы в иске в Европейский суд по правам человека.

Потери в Иловайском котле стали самыми масштабными за все время войны на Донбассе. Кроме человеческих жертв и технических потерь, Украина упустила наступательную позицию. Именно эта история предшествовала Минским договоренностям, которые были подписаны уже 5 сентября 2014 года.

Лилия Ященко