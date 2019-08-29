29 серпня відзначають п’яті роковини Іловайського котла, наймасштабнішої трагедії під час війни на Донбасі. Що відомо через п’ять років, як йде розслідування та хто винен – у матеріалі Фактів ICTV.

Іловайський котел – це бойові дії у місті Іловайськ Донецької області, внаслідок якого українська армія понесла найбільші втрати. Сотні загиблих, зниклих безвісти та взятих в полон через невиконані домовленості російської сторони.

Через п’ять років після трагедії досі достеменно невідома точна кількість загиблих, слідство ведеться, а винні у кровавій бійні не названі і не покарані.

До речі, Володимир Зеленський встановив 29 серпня Днем пам’яті захисників України. Він присвячений всім, хто загинув в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України.

Що сталось?

У серпні 2014 року під час визвольної операції українські сили мали взяти під контроль місто Іловайськ – стратегічний об’єкт, який би дозволив відрізати бойовикам шлях до вже окупованого Донецька.

Вже зараз, через п’ять років після трагедії, колишній генерал Генштабу Віктор Муженко каже – необхідності брати Іловайськ не було. На той момент українські бійці повернули Кутейникове, чого було достатньо.

Тим не менш, нашим військовим вдалось увійти у місто. Вже 18-19 серпня вони контролювали його більшу частину.

Але напередодні Дня незалежності російські війська вторглись на територію України, взявши Іловайськ у кільце. Зараз кажуть, що у наших військових був шанс вийти до того, як його замкнули. Втім, вже 27 серпня бойовики були всюди.

Командування почало домовлятись про вихід військ через зелений коридор. Тоді, протягом 26-28 серпня, відбулося 12 телефонних розмов між Віктором Муженком та заступником начальника Генштабу РФ Миколою Богданівським, в результаті яких російська сторона надала гарантії мирного виходу наших військових.

Але поки йшли переговори, бойовики займали позиції.

Врешті 29 серпня українцям повідомили, що вони можуть вийти з оточення через так званий зелений коридор, але без зброї. Після того, як колона почала рух, бойовики відкрили вогонь.

Яка була розстановка сил?

Сили противника були більші за українські у десятки разів. Лише особовий склад російської сторони перевищував наші сили у 18 разів, кількість Градів – у 24 рази, танків – в 11 разів.

В так званому котлі опинились бійці ЗСУ, МВС та добровольчі угруповання – рота 93-ої та 17-ої бригад і батальйони Донбас, Дніпро-1, Херсон, Світязь, Миротворець, Шахтарськ. На момент виходу численність наших військ сягала 1,5 тис.

А загальні втрати озброєння та техніки у ГПУ оцінили у 298,3 млн грн.

Скільки людей загинуло?

Точна кількість загиблих досі не встановлена. Одразу після трагедії очевидці обчислювали втрати тисячами. Втім, ця цифра була значно перевищена.

Військова прокуратура, яка займається розслідуванням трагедії, звітувала про 366 загиблих, 224 з яких померли безпосередньо під час виходу з “коридору”. 429 дістали поранень, а ще 300 потрапили у полон.

Генштаб же говорить про 220 загиблих (129 з них безпосередньо під час виходу із “зеленого коридору “) та 40 зниклих безвісти. Втім, ЗСУ не враховують бійців добровольчих батальйонів, яких, за підрахунками Віктора Муженка, загинуло тоді близько двохсот. Відтак загальна кількість може перевищувати 420 осіб.

Втрати російської сторони також невідомі. За оцінками Генштабу, вони втратили близько 200 осіб.

Як йде розслідування?

Слідство військової прокуратури, що частково засекречено, ще триває.

Втім причин трагедії там називають декілька – вторгнення дев’яти батальйонно-тактичних груп російської армії у ніч на 24 серпня, низький рівень боєздатності української армії, дезертирство та окремі помилки керівництва АТО.

А причетні до трагедії – 18 вищих керівників Збройних сил Російської Федерації, зокрема міністр оборони РФ Сергій Шойгу та начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов. Про це в одному з інтерв’ю казав воєнний прокурор Анатолій Матіос.

У серпні 2018 року у Генпрокуратурі звітували – направили в суд 44 обвинувальних акти щодо 48 осіб. Було засуджено 30 осіб, зокрема 11 громадян РФ, троє з яких – військовослужбовці ЗС РФ.

Яка позиція у Росії?

Фактично ініціатором “зеленого коридору” був Путін, який напередодні трагедії закликав бойовиків дозволити українським військовим вийти з оточення без зброї.

– Я закликаю сили ополчення відкрити гуманітарний коридор для українських військовослужбовців, які опинилися в оточенні, для того, щоб уникнути безглуздих жертв, надати їм можливість безперешкодно вийти з району бойових дій.

Звичайно, російська сторона відкидає свою причетність, як і наявність російських військових і техніки на стороні бойовиків.

Але ці події показали світу обличчя реального агресора і дали проти нього незаперечні факти. Так, британська дослідницька група Forensic Architecture нещодавно оприлюднила дослідження, в якому довела присутність Росії на Донбасі. Вони зібрали знімки із супутників, на яких видно колони російської військової техніки на території України. Їм вдалось зафіксувати й танки Т-72Б3, а такі у 2014 році були тільки на балансі російської армії.

Ці дані будуть використані у позові до Європейського суду з прав людини.

Втрати в Іловайському котлі стали наймасштабнішими за весь час війни на Донбасі. Окрім людських жертв та технічних втрат, Україна впустила наступальну позицію. Саме ця історія передувала Мінським домовленостям, які були підписані вже 5 вересня 2014 року.

Лілія Ященко