Вадим Пристайко стал министром иностранных дел Украины.
Вадим Пристайко возглавил Министерство иностранных дел. Его кандидатуру на пост министра иностранных дел поддержали 310 нардепа, 49 – воздержались, 49 – не голосовали.
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Вадим Пристайко в 2012-2014 годах он работал послом Украины в Канаде, а затем был первым заместителем министра иностранных дел.
С 2017 года и до сих пор он возглавлял миссию Украины при НАТО.
Кроме того, Пристайко имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла первого класса.
22 мая президент Владимир Зеленский назначил его на должность заместителя главы Администрации президента.
Ранее Факты ICTV писали, что Алексей Гончарук стал новым премьер-министр Украины.