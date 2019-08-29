Вадим Пристайко стал министром иностранных дел Украины.

Вадим Пристайко возглавил Министерство иностранных дел. Его кандидатуру на пост министра иностранных дел поддержали 310 нардепа, 49 – воздержались, 49 – не голосовали.

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Вадим Пристайко в 2012-2014 годах он работал послом Украины в Канаде, а затем был первым заместителем министра иностранных дел.

С 2017 года и до сих пор он возглавлял миссию Украины при НАТО.

Кроме того, Пристайко имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла первого класса.

22 мая президент Владимир Зеленский назначил его на должность заместителя главы Администрации президента.

Ранее Факты ICTV писали, что Алексей Гончарук стал новым премьер-министр Украины.