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Факты / Украина / Политика

Министерство иностранных дел возглавил Пристайко

Вадим Пристайко стал министром иностранных дел Украины.

вадим пристайко

Вадим Пристайко возглавил Министерство иностранных дел. Его кандидатуру на пост министра иностранных дел поддержали 310 нардепа, 49 – воздержались, 49 – не голосовали.

Читайте: Верховная Рада: онлайн трансляция первого заседания депутатов IX созыва

Вадим Пристайко в 2012-2014 годах он работал послом Украины в Канаде, а затем был первым заместителем министра иностранных дел.

С 2017 года и до сих пор он возглавлял миссию Украины при НАТО.

Кроме того, Пристайко имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла первого класса.

22 мая президент Владимир Зеленский назначил его на должность заместителя главы Администрации президента.

Ранее Факты ICTV писали, что Алексей Гончарук стал новым премьер-министр Украины.

Фото: Офис Президента

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