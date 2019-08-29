Вадим Пристайко став міністром закордонних справ України.

Вадим Пристайко очолив Міністерство закордонних справ. Його кандидатуру на посаду міністра закордонних справ підтримали 310 нардепів, 49 – утрималися, 49 – не голосували.

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Вадим Пристайко у 2012-2014 роках він працював послом України в Канаді, а потім був першим заступником міністра закордонних справ України.

З 2017 і досі він очолював місію України при НАТО.

Крім того, Пристайко дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла першого класу.

22 травня президент Володимир Зеленський призначив його на посаду заступника голови Адміністрації президента.

Раніше Факти ICTV писали, що Олексій Гончарук став новим прем’єр-міністром України.