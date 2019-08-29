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Факти / Україна / Політика

Міністерство закордонних справ очолив Пристайко

Вадим Пристайко став міністром закордонних справ України.

вадим пристайко

Вадим Пристайко очолив Міністерство закордонних справ. Його кандидатуру на посаду міністра закордонних справ підтримали 310 нардепів, 49 – утрималися, 49 – не голосували.

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Вадим Пристайко у 2012-2014 роках він працював послом України в Канаді, а потім був першим заступником міністра закордонних справ України.

З 2017 і досі він очолював місію України при НАТО.

Крім того, Пристайко дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла першого класу.

22 травня президент Володимир Зеленський призначив його на посаду заступника голови Адміністрації президента.

Раніше Факти ICTV писали, що Олексій Гончарук став новим прем’єр-міністром України.

Фото: Офіс Президента

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