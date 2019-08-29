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Факты / Украина

Министром обороны Украины стал Загороднюк

Андрей Загороднюк стал новым министром обороны Украины.

Андрей Загороднюк

Андрей Загороднюк возглавил Министерство обороны Украины. Его кандидатуру на пост министра обороны поддержали 314 нардепа, 25 парламентариев выступили против, 14 – воздержались, 52 – не голосовали.

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Андрей Загороднюк – экс-руководитель проектного офиса реформ Минобороны. Он учился в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко, Университете Уарвик и Оксфордском университете.

С 2014 года является активным общественным активистом, волонтером ВСУ. Его компания поставляла украинским бойцам буржуйки и машины скорой помощи, которые делали из бронированных инкассаторских машин.

5 июля 2019 года его назначили внештатным советником президента Зеленского.

Ранее Факты ICTV писали, что Алексей Гончарук стал новым премьер-министр Украины.

 

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