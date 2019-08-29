Андрей Загороднюк стал новым министром обороны Украины.

Андрей Загороднюк возглавил Министерство обороны Украины. Его кандидатуру на пост министра обороны поддержали 314 нардепа, 25 парламентариев выступили против, 14 – воздержались, 52 – не голосовали.

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Андрей Загороднюк – экс-руководитель проектного офиса реформ Минобороны. Он учился в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко, Университете Уарвик и Оксфордском университете.

С 2014 года является активным общественным активистом, волонтером ВСУ. Его компания поставляла украинским бойцам буржуйки и машины скорой помощи, которые делали из бронированных инкассаторских машин.

5 июля 2019 года его назначили внештатным советником президента Зеленского.

Ранее Факты ICTV писали, что Алексей Гончарук стал новым премьер-министр Украины.