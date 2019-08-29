PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Міністром оборони України став Загороднюк

Андрій Загороднюк став новим міністром оборони України.

Андрей Загороднюк

Андрій Загороднюк очолив Міністерство оборони України. Його кандидатуру на посаду міністра оборони підтримали 314 нардепів, 25 парламентарів виступили проти, 14 – утрималися, 52 – не голосували.

Читайте: Верховна Рада: онлайн трансляція першого засідання депутатів IX скликання

Андрій Загороднюк – екс-керівник проектного офісу реформ Міноборони. Він навчався в Київському національному університеті ім. Т.Шевченка, Університеті Уарвік та Оксфордському університеті.

З 2014 року є активним громадським активістом, волонтером ЗСУ. Його компанія поставляла українським бійцям буржуйки і машини швидкої допомоги, які робили з броньованих інкасаторських авто.

5 липня 2019 його призначили позаштатним радником президента Зеленського.

Раніше Факти ICTV писали, що Олексій Гончарук став новим прем’єр-міністром України.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Кабінет Міністрів України
Склад Кабінету міністрів України (СПИСОК)
Верховна рада ІХ скликання зібралася на перше засідання (ОНЛАЙН)
Верховна рада ІХ скликання зібралася на перше засідання (ОНЛАЙН)
Верховна Рада
Верховна Рада: онлайн трансляція прямого ефіру засідання депутатів IX скликання
Похмілля у парламенті та лайливі СМС – перший день Ради очима соцмереж
Похмілля у парламенті та лайливі СМС – перший день Ради очима соцмереж
У Раду внесли 37 першочергових законопроектів
У Раду внесли 37 першочергових законопроектів
Що відомо про Івана Баканова: біографія глави СБУ
Що відомо про Івана Баканова: біографія глави СБУ
Авто на єврономерах
Відтермінування штрафів для “євроблях” – Зеленський вніс законопроект
вадим пристайко
Міністерство закордонних справ очолив Пристайко
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка