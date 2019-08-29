Андрій Загороднюк став новим міністром оборони України.

Андрій Загороднюк очолив Міністерство оборони України. Його кандидатуру на посаду міністра оборони підтримали 314 нардепів, 25 парламентарів виступили проти, 14 – утрималися, 52 – не голосували.

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Андрій Загороднюк – екс-керівник проектного офісу реформ Міноборони. Він навчався в Київському національному університеті ім. Т.Шевченка, Університеті Уарвік та Оксфордському університеті.

З 2014 року є активним громадським активістом, волонтером ЗСУ. Його компанія поставляла українським бійцям буржуйки і машини швидкої допомоги, які робили з броньованих інкасаторських авто.

5 липня 2019 його призначили позаштатним радником президента Зеленського.

Раніше Факти ICTV писали, що Олексій Гончарук став новим прем’єр-міністром України.