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Факты / Украина / Политика

Нормандский саммит и газ: Меркель и Путин обсудили Украину

Меркель и Путин договорились продолжить подготовку к саммиту в нормандском формате.

Нормандский саммит и газ: Меркель и Путин обсудили Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Российской Федерации Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого обсудили возможную будущую встречу в нормандском формате.

Как сообщает немецкое правительство, Меркель и Путин договорились продолжить подготовку к саммиту при участии Германии, Франции, России и Украины.

Подчеркивается, что нормандская встреча готовится с целью дальнейшей реализации минских соглашений.

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Также лидеры отметили необходимость срочно ускорить переговоры относительно будущих контрактов по транзиту газа.

Напомним, Меркель заявила, что Германия и Франция работают над организацией саммита нормандской четверки в ближайшее время в Париже.

Фото: Dreamstime

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