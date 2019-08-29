Меркель и Путин договорились продолжить подготовку к саммиту в нормандском формате.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Российской Федерации Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого обсудили возможную будущую встречу в нормандском формате.
Как сообщает немецкое правительство, Меркель и Путин договорились продолжить подготовку к саммиту при участии Германии, Франции, России и Украины.
Подчеркивается, что нормандская встреча готовится с целью дальнейшей реализации минских соглашений.
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Также лидеры отметили необходимость срочно ускорить переговоры относительно будущих контрактов по транзиту газа.
Напомним, Меркель заявила, что Германия и Франция работают над организацией саммита нормандской четверки в ближайшее время в Париже.