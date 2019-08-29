Меркель і Путін домовилися продовжити підготовку до саміту в нормандському форматі.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Російської Федерації Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої обговорили можливу майбутню зустріч у нормандському форматі.

Як повідомляє німецький уряд, Меркель і Путін домовилися продовжити підготовку до саміту за участю Німеччини, Франції, Росії та України.

Підкреслюється, що нормандська зустріч готується з метою подальшої реалізації Мінських угод.

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Також лідери наголосили на терміновості прискорення переговорів щодо майбутніх контрактів з транзиту газу.

Нагадаємо, Меркель заявила, що Німеччина і Франція працюють над організацією саміту нормандської четвірки найближчим часом в Парижі.