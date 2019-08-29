Владислава Криклия назначен министром инфраструктуры. Факты ICTV собрали самую важную информацию из его биографии.

Владислав Криклий руководит Главным сервисным центром МВД Украины с ноября 2015 года, избран народным депутатом от партии Слуга народа (№12 в списке).

Криклию – 32 года (родился в Киеве 23 ноября 1986 года).

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Образование:

В 2009 году получил степень магистра экономических наук Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 2015 году защитил диссертацию на тему Негосударственные пенсионные фонды в системе пенсионного обеспечения в Украине (кандидат экономических наук).

Карьера и достижения:

С 2002-го по 2008 год – начальник отдела по работе с ценными бумагами на фондовом рынке в КБ Интербанк.

2008-2010 гг. – работа в департаменте корпоративных финансов в инвестиционной компании Аструм инвестиционный менеджмент.

2011-2013 гг. – директор ООО Кино-театр.

С 2014-го по 2015 год был советником министра внутренних дел.

С марта по ноябрь 2015 года – заместитель начальника ГАИ (занимался его ликвидацией).

С ноября 2015 года – начальник Главного сервисного центра МВД Украины.

Возглавлял рабочую группу по внедрению автоматической фото- и видеофиксации ПДД в МВД.

На парламентских выборах 2019 года прошел в новую Верховную Раду по спискам партии Слуга народа (№12).

Напомним, 29 августа парламент планирует на первом заседаниисформировать новый Кабмин.

Фото: Владислав Криклий