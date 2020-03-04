Денис Шмыгаль – новый премьер-министр Украины

Денис Шмыгаль стал премьер-министром Украины. За соответствующее решение проголосовали народные депутаты на внеочередном заседании Верховной Рады.

Представление о назначении Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины в парламент внес президент Владимир Зеленский.

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За назначение Шмыгаля проголосовали 291 нардепа.

Фракция Слуга народа проголосовала За почти в полном составе, только один депутат воздержался. Однако Оппозиционная платформа За жизнь и ЕС голосовали против, а Голос и Батьківщина – воздержались.

Перед голосованием Шмыгарь выступил из трибуны парламента. В своей речи он заявил о необходимости пересмотреть государственный бюджет на 2020 год. В частности, размеры пенсий и зарплат. Также он отметил, что существует ряд проблем в малом и среднем бизнесе, которые необходимо срочно решать.

Кроме того, новый премье-министр заявил, что при формировании правительства важен и гендерный вопрос.

Напомним, 4 марта Верховная Рада Украины поддержала заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука. Принятие Радой решения об отставке премьер-министра Украины означает отставку всего состава Кабинета Министров Украины.