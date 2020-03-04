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Факты / Украина

Рада проголосовала за новый Кабмин (СПИСОК)

Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабинета министров. Решение было принято в пакетном голосовании.

За новый состав Кабмина проголосовали 277 нардепов.

Новое правительство Украины: список нового Кабинета министров Украины

Новый состав правительства Украины:

Премьер-министр Украины — Денис Шмыгаль

Вице-премьер министр по вопросам евроинтеграции – Вадим Пристайко

Вице-премьер министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий — Алексей Резников

Вице-премьер министр – министр по вопросам цифровой трансформации — Михаил Федоров

Министр внутренних дел – Арсен Аваков

Министр по делам ветеранов – Сергей Бессараб

Министр молодежи и спорта – Вадим Гутцайт

Министр здравоохранения – Илья Емец

Министр инфраструктуры – Владислав Криклий

Министр социальной политики – Марина Лазебная

Министр юстиции – Денис Малюська

Министр Кабинета министров – Олег Немчинов

Министр финансов – Игорь Уманский

Министр развития общин – Алексей Чернышов

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Новое правительство Украины: список нового Кабинета министров Украины

Напомним, на внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты проголосовали за назначение Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины. Представление о назначении в парламент внес президент Владимир Зеленский. За назначение Шмыгаля проголосовали 291 нардепа.

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