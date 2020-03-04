Новое правительство Украины: список нового Кабинета министров Украины

Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабинета министров. Решение было принято в пакетном голосовании.
За новый состав Кабмина проголосовали 277 нардепов.
Новый состав правительства Украины:
Премьер-министр Украины — Денис Шмыгаль
Вице-премьер министр по вопросам евроинтеграции – Вадим Пристайко
Вице-премьер министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий — Алексей Резников
Вице-премьер министр – министр по вопросам цифровой трансформации — Михаил Федоров
Министр внутренних дел – Арсен Аваков
Министр по делам ветеранов – Сергей Бессараб
Министр молодежи и спорта – Вадим Гутцайт
Министр здравоохранения – Илья Емец
Министр инфраструктуры – Владислав Криклий
Министр социальной политики – Марина Лазебная
Министр юстиции – Денис Малюська
Министр Кабинета министров – Олег Немчинов
Министр финансов – Игорь Уманский
Министр развития общин – Алексей Чернышов
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Напомним, на внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты проголосовали за назначение Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины. Представление о назначении в парламент внес президент Владимир Зеленский. За назначение Шмыгаля проголосовали 291 нардепа.