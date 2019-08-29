Президент США Дональд Трамп попросил свою команду по нацбезопасности проверить Инициативу содействия безопасности в Украине (Ukraine security assistance initiative), что может временно заморозить освоение $250 на военную помощь Украине.
Дональд Трамп хочет проверить финансирование военной помощи Украине, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах США, сообщил чиновник Белого дома.
По его словам, президент США просто хочет гарантий, что другие страны платят свою справедливую долю.
Пересмотром программы занимаются советник по национальной безопасности Джон Болтон и министр обороны Марк Эспер.
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При этом, если программа находится под пересмотром, средства тратить нельзя.
Выделенные Украине на 2019 год $250 млн должны быть полностью освоены до конца налогового года – то есть до 30 сентября.
Напомним, 5 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники и партнеры Альянса планируют выделить €40 млн на поддержку Украины.
Источник: Politico