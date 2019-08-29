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Факты / Украина

Трамп может временно заморозить программу помощи Украине – Politico

Президент США Дональд Трамп попросил свою команду по нацбезопасности проверить Инициативу содействия безопасности в Украине (Ukraine security assistance initiative), что может временно заморозить освоение $250 на военную помощь Украине.

Дональд Трамп

Дональд Трамп хочет проверить финансирование военной помощи Украине, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах США, сообщил чиновник Белого дома.

По его словам, президент США просто хочет гарантий, что другие страны платят свою справедливую долю.

Пересмотром программы занимаются советник по национальной безопасности Джон Болтон и министр обороны Марк Эспер.

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При этом, если программа находится под пересмотром, средства тратить нельзя.

Выделенные Украине на 2019 год $250 млн должны быть полностью освоены до конца налогового года – то есть до 30 сентября.

Напомним, 5 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники и партнеры Альянса планируют выделить €40 млн на поддержку Украины.

Источник: Politico

Фото: Dreamstime

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