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Факти / Україна / Політика

У вас є рік – Зеленський звернувся до Верховної Ради

Верховну Раду IX скликання можуть розпустити через рік, якщо вона не покаже результатів.

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради і заявив, що вона може увійти в історію як парламент без бійок, прогулів і кнопкодавства, або припинити своє існування через рік.

Він додав, що ця Верховна Рада має працювати на благо народу України або не пройде випробувальний термін.

– Я дуже радий, що у нас з’явився парламент, який готовий дійсно працювати, не займатись популізмом, не завалювати рішення тисячами безглуздих поправок, а втілювати реальні реформи, яких втомились чекати громадяни України і весь цивілізований світ, – сказав Зеленський.

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Президент також сказав, що дуже скоро з’явиться ефективний уряд, який зможе поставити нашу країну у фокус міжнародних інвесторів.

За словами глави держави, перед Верховною Радою стоїть низка складних завдань, серед яких завершення війни на Донбасі, повернення Криму, закон про імпічмент, зняття депутатської недоторканості, реформа судової системи, побудова цифрової держави тощо.

До слова, у Верховній Раді IX скликання сформували п’ять фракцій депутатів.

Зеленський звернувся з промовою до нового парламенту

Фото: Офіс Президента

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