В Верховной Раде Украины сформированы пять депутатских фракций.
Названия фракций соответствуют названиям политических партий, представители которых избраны в парламент – Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Батькивщина, Европейская солидарность и Голос.
Во фракцию Слуга народа вошли 254 народных депутата. Руководителем фракции избран Давид Арахамия, его первым заместителем – Александр Корниенко.
Оппозиционная платформа – За жизнь – 44 депутата, сопредседатели – Юрий Бойко и Вадим Рабинович.
Во фракции Европейская солидарность будет 27 парламентариев, сопредседатели Артур Герасимов и Ирина Геращенко.
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Батькивщина – 25 депутатов, ее лидер – Юлия Тимошенко, заместитель – Сергей Соболев.
Фракция партии Голос насчитывает 17 народных депутатов. Ее руководитель – Сергей Рахманини, заместитель – Ярослав Железняк.
Также Разумков объявил о создании депутатской группы За будущее в составе 23 парламентариев. Сопредседатели – Виктор Бондарь и Тарас Батенко.
К слову, лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков считает, что 29 августа Верховная Рада не проголосует за новый состав Кабмина.