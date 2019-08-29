В Верховной Раде Украины сформированы пять депутатских фракций.

Названия фракций соответствуют названиям политических партий, представители которых избраны в парламент – Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Батькивщина, Европейская солидарность и Голос.

Во фракцию Слуга народа вошли 254 народных депутата. Руководителем фракции избран Давид Арахамия, его первым заместителем – Александр Корниенко.

Оппозиционная платформа – За жизнь – 44 депутата, сопредседатели – Юрий Бойко и Вадим Рабинович.

Во фракции Европейская солидарность будет 27 парламентариев, сопредседатели Артур Герасимов и Ирина Геращенко.

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Батькивщина – 25 депутатов, ее лидер – Юлия Тимошенко, заместитель – Сергей Соболев.

Фракция партии Голос насчитывает 17 народных депутатов. Ее руководитель – Сергей Рахманини, заместитель – Ярослав Железняк.

Также Разумков объявил о создании депутатской группы За будущее в составе 23 парламентариев. Сопредседатели – Виктор Бондарь и Тарас Батенко.

К слову, лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков считает, что 29 августа Верховная Рада не проголосует за новый состав Кабмина.