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Факты / Украина / Общество

Метро с 1 сентября будут строить с туалетами для пассажиров

В Украине с 1 сентября вступают в силу новые государственные строительные нормы по проектированию метрополитена, которые предусматривают обязательное обустройство туалетов для пассажиров.

Метро с 1 сентября будут строить с туалетами для пассажиров

Во время нового строительства или реконструкции станций метро с 1 сентября 2019 года туалеты для пассажиров будут размещать в вестибюлях на входе/выходе.

В Минрегионе также уверяют, что они будут доступы для всех групп населения и учитывать потребности людей с инвалидностью.

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В случае реконструкции станции возможно обустройство санузлов в совмещенных подземных переходах вне путей эвакуации или рядом со станцией на поверхности земли.

К слову, в феврале в Киеве по линии строительства метро на Виноградарь начали обустраивать строительные площадки.

Источник: Минрегион

Фото: Dreamstime

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