В Україні з 1 вересня набувають чинності нові державні будівельні норми щодо проектування метрополітену, які передбачають обов’язкове облаштування туалетів для пасажирів.

Під час нового будівництва або реконструкції станцій метро з 1 вересня 2019 року туалети для пасажирів розміщуватимуть у вестибюлях на вході/виході.

У Мінрегіоні також запевняють, що вони будуть доступні для всіх груп населення та враховуватимуть потреби людей з інвалідністю.

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У разі реконструкції станції можливе облаштування санвузлів у суміщених підземних переходах поза межами шляхів евакуації або поряд зі станцією на поверхні землі.

До слова, у лютому у Києві на лінії будівництва метро на Виноградар почали облаштовувати будівельні майданчики.