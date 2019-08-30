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Факти / Україна / Суспільство

Метро з 1 вересня будуватимуть з туалетами для пасажирів

В Україні з 1 вересня набувають чинності нові державні будівельні норми щодо проектування метрополітену, які передбачають обов’язкове облаштування туалетів для пасажирів.

Метро з 1 вересня будуватимуть з туалетами для пасажирів

Під час нового будівництва або реконструкції станцій метро з 1 вересня 2019 року туалети для пасажирів розміщуватимуть у вестибюлях на вході/виході.

У Мінрегіоні також запевняють, що вони будуть доступні для всіх груп населення та враховуватимуть потреби людей з інвалідністю.

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У разі реконструкції станції можливе облаштування санвузлів у суміщених підземних переходах поза межами шляхів евакуації або поряд зі станцією на поверхні землі.

До слова, у лютому у Києві на лінії будівництва метро на Виноградар почали облаштовувати будівельні майданчики.

Джерело: Мінрегіон

Фото: Dreamstime

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