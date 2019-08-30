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Факты / Украина / Политика

Первое заседание нового Кабинета министров – дата

Первое рабочее заседание нового Кабинета министров может состояться 4 сентября.

кабмин

Министр развития общин и территорий Алена Бабак сообщила, что первое рабочее заседание нового Кабинета министров может состояться 4 сентября.

По ее словам, в первую очередь Кабинет министров Украины должен принять решения, которые необходимы для продолжения работы министерств.

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– Скорее всего, стандартное заседание Кабмина будет, как всегда, в среду. Сейчас мы все готовим решения на Кабмин, которые уже отработаны и должны просто не остановить работу министерств. Я сегодня встречаюсь с руководителями подразделений для того, чтобы увидеть, есть ли необходимые неотложные решения, которые прошли все процедуры и могут быть вынесены на Кабмин. Решений много, – сказала Бабак.

Бабак отметила, что первые решения Кабмина Гончарука будут касаться переименование министерств и нести административный характер.

Напомним, появился календарь работы Верховной Рады до января 2020 года.

Источник: 112 Украина

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