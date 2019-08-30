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Факты / Украина / Политика

Состав нового Кабинета министров Украины (СПИСОК)

Верховная Рада назначила новый состав Кабинета министров. Факты ICTV публикуют список Кабинета министров Украины.

Кабінет Міністрів України

Во время первого заседания Верховной Рады IX созыва 29 августа депутаты проголосовали за новый состав Кабинета министров.

Кандидатуру премьер-министра подал президент Владимир Зеленский.
Во время первого заседания Верховной Рады IX созыва 29 августа депутаты проголосовали за новый состав Кабинета министров.

Кандидатуру премьер-министра подал президент Владимир Зеленский.

Полный список членов Кабмина Алексея Гончарука:

За такое решение проголосовало 281 народный депутат, 26 – высказались против, 45 – воздержались.

Как выглядит нынешний Кабинет Министров


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С момента отставки предыдущего состава правительства у Верховной Рады есть 60 дней, чтобы полностью назначить Кабинет министров.

К слову, появился календарь работы Верховной Рады до января 2020 года.

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