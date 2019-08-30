Верховная Рада назначила новый состав Кабинета министров. Факты ICTV публикуют список Кабинета министров Украины.
Во время первого заседания Верховной Рады IX созыва 29 августа депутаты проголосовали за новый состав Кабинета министров.
Кандидатуру премьер-министра подал президент Владимир Зеленский.
Во время первого заседания Верховной Рады IX созыва 29 августа депутаты проголосовали за новый состав Кабинета министров.
Кандидатуру премьер-министра подал президент Владимир Зеленский.
Полный список членов Кабмина Алексея Гончарука:
- Дмитрий Кулеба – вице-премьер по евроинртеграции
- Михаил Федоров – министр цифровой трансформации
- Дмитрий Дубилет – министр Кабинета министров
- Тимофей Милованов – министр экономического развития и торговли
- Денис Малюська – министр юстиции
- Оксана Маркарова – министр финансов
- Алексей Оржель – министр энергетики и экологии
- Владислав Криклий – министр инфраструктуры
- Алена Бабак – министр развития громад и территорий
- Анна Новосад – министр образования и науки
- Владимир Бородянский – министр культуры, молодежи и спорта
- Арсен Аваков – министр внутренних дел
- Зоряна Скалецкая – министр здравоохранения
- Оксана Коляда – министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц
- Юлия Соколовская – министр социальной политики
- Андрей Загороднюк – министр обороны
- Вадим Пристайко – министр иностранных дел.
За такое решение проголосовало 281 народный депутат, 26 – высказались против, 45 – воздержались.
Как выглядит нынешний Кабинет Министров
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С момента отставки предыдущего состава правительства у Верховной Рады есть 60 дней, чтобы полностью назначить Кабинет министров.
К слову, появился календарь работы Верховной Рады до января 2020 года.