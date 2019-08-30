Міністр розвитку громад і територій Альона Бабак повідомила, що перше робоче засідання нового Кабінету міністрів може відбутися 4 вересня.

За її словами, в першу чергу Кабінет міністрів України повинен прийняти рішення, які необхідні для продовження роботи міністерств.

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– Швидше за все, стандартне засідання Кабміну буде, як завжди, в середу. Зараз ми всі готуємо рішення на Кабмін, які вже відпрацьовані і повинні просто не зупинити роботу міністерств. Я сьогодні зустрічаюся з керівниками підрозділів для того, щоб побачити, чи є необхідні невідкладні рішення, які пройшли всі процедури і можуть бути винесені на Кабмін. Рішень багато, – сказала Бабак.