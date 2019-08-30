Список депутатов Слуги народа в Верховной Раде изменился. На место депутатов, которые ушли в Кабмин, прийдут новые. Кто они и как работают резервные списки – в материале Фактов ICTV

Список депутатов Слуги народа в ВР изменится – на место теперь уже министров прийдут резервные кандидаты.

Про резерв в партии позаботились заранее. Дмитрий Разумков рассказывал, что на обучение в Тускавец, где будущие депутаты проходили недельный интенсив, пригласили и кандидатов, которые находятся за проходным списком на случай, если кого-то из проходных изберут в Кабмин:

– Мы пригласили еще тех, кто дальше в списке, но пока находится в резерве. На тот случай, если кто-то из избранных депутатов пойдет потом в исполнительную власть.

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Факты ICTV решили разобраться, как работает резерв, кто оказался в запасе Слуги народа и еще имеет шанс стать депутатом.

Резервный список

Итак, что такое резервный список? Это люди, которые оказались за проходным порогом в списке партии – если от политической силы по спискам прошло 20 человек, то 21-й – уже резервный. В случае, если кто-то из них сдаст мандат (получит другую должность или по другим причинам покинет Раду), на его место переходит следующий человек из списка. Так уже было – когда депутат от Слуги народа Андрей Лысюк отказался от мандата, его место ЦИК зарегистрировал Елену Хоменко – следующую в списке.

– Согласно регламенту, когда условно депутат переходит в исполнительную ветвь власти – его назначают премьер-министром, министром или даже главой ОГА, РГА, он слагает мандат. Он не имеет права совмещать должности, – объясняет политолог Александр Антонюк.

Если же идет депутат-мажоритарщик, то объявляются внеочередные выборы на его округе.

Кто следующий в Слуге народа?

Первоначально Слуга народа представила список из 201 депутата. Впрочем, после постпраймериз их осталось 192. Примерно 68 из них резервные.

По словам политолога, использовать могут и весь резервный список – кого-то в помощники, других в эксперты или в депутаты.

В резервах еще остались несколько “кварталовцев”, заслуженные юристы, пиарщики и преподаватели.

Среди министров КабминаГончарука оказалось пять вновь избранных депутатов – Анна Новосад, Владислава Криклий, Михаил Федоров, Алексей Оржель и Денис малюська. Итак, они составят мандат, а на их место придут другие. Следующими депутатами станут:

Анатолий Остапенко – директор юридической фирмы Альфаюрконсалтинг. До этого занимал руководящие должности еще в ряде юридических фирм.

Татьяна Цыба – пресс-секретарь партии Слуга народа. Имеет опыт работы в пресс-службах политических партий (УКРОП, Движение новых сил, Украинская народная партия) и госучреждений (была пресс-секретарем патронатной службы Минздрава).

В 2015 году баллотировалась в Киевский совет от УКРОПа. Затем была пресс-секретарем оперной певицы Марии Максаковой (ее муж – российский депутат Денис Вороненко, которого в 2017 году застрелили в Киеве).

Иван Калаур – преподаватель Тернопольского национального экономического университета, где заведует кафедрой гражданского права и процесса. Заслуженный юрист Украины.

Юлия Гришина – управляющий партнер бизнес-школы CTRL.School. Участвовала в конкурсе на должность судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда, однако не прошла.

Преподает в Киевском университете им.Тараса Шевченко на кафедре трудового права и права социального обеспечения. Имеет ученое звание профессора. Член научно-методической комиссии по высшему образованию МОН.

Ольга Руденко – работала специалистом по связям с общественностью в пресс-службе Квартала 95, сейчас менеджер по маркетингу в той же компании.

Ротации в списке

Впрочем, не все так просто. В 2016 году были приняты изменения в закон О выборах народных депутатов. Теперь кандидат в депутаты может быть исключен из списка решением партии на ее съезде. Несмотря на то, что избиратели голосовали за этот список.

– Например, 125-й человек уже должен быть проходным, но у них что-то не сложилось, съезд находит формальную причину и снимает его как кандидата, и этот человек не попадает в Раду. Это касается исключительно тех, кто по спискам не прошел, – объясняет эксперт.

Фактически это позволяет двигать список непроходных кандидатов так, как это выгодно партии.

Лилия Ященко