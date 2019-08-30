Список депутатів Слуги народу у Верховній Раді змінився. На місце депутатів, які пішли в Кабмін, прийдуть нові. Хто вони і як працюють резервні списки – в матеріалі Фактів ICTV

Список депутатів Слуги народу в ВР зміниться – на місце тепер вже міністрів прийдуть резервні кандидати.

Про резерв в партії подбали заздалегідь. Дмитро Разумков розповідав, що на навчання в Тускавець, де майбутні нардепи проходили тижневий інтенсив, запросили й кандидатів, які перебувають поза прохідним списком на випадок, якщо когось з прохідних оберуть у Кабмін:

– Ми запросили ще тих, хто далі є в списку, але поки перебуває в резерві. На той випадок, якщо хтось із обраних депутатів піде потім у виконавчу владу.

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Факти ICTV вирішили розібратися, як працює резерв та хто опинився в запасі Слуги народу і стане депутатом.

Резервний список

Отож, що таке резервний список? Це люди, які опинились за прохідним порогом у списку партії – якщо від політичної сили за списками пройшло 20 людей, то 21-й – вже резервний. У випадку, якщо хтось із них складе мандат (отримає іншу посаду або з інших причин покине Раду), на його місце переходить наступна людина із списку. Так вже було – коли депутат від Слуги народу Андрій Лисюк відмовився від мандату, на його місце ЦВК зареєструвало Олену Хоменко – наступну у списку.

– Згідно з регламентом, коли умовно депутат переходить у виконавчу гілку влади – його призначають прем’єр-міністром, міністром чи навіть головою ОДА, РДА, він складає мандат. Він не має право поєднувати посади, – пояснює політолог Олександр Антонюк.

Якщо ж йде депутат-мажоритарник, то оголошуються позачергові вибори на його окрузі.

Хто наступний у Слузі народу?

Першочергово Слуга народу представила список зі 201 депутата. Втім, після постпраймеріз їх залишилось 192. Приблизно 68 із них резервні.

За словами політолога, використати можуть і весь резервний список – когось у помічники, інших у експерти чи у депутати.

У резервах ще залишились декілька “кварталівців”, заслужені юристи, піарники та викладачі.

Серед міністрів Кабміну Гончарука опинилось п’ять новообраних депутатів – Анна Новосад, Владислава Криклій, Михайло Федоров, Олексій Оржель і Денис Малюська. Отож, вони складуть мандат, а на їх місце прийдуть інші. Наступними депутатами стануть:

Анатолій Остапенко – директор юридичної фірми Альфаюрконсалтінг. До цього займав керівні посади ще у низці юридичних фірм.

Тетяна Циба – прес-секретар партії Слуга народу. Має досвід роботи у прес-службах політичних партій (УКРОП, Рух нових сил, Українська народна партія) та держустанов (була прес-секретарем патронатної служби МОЗ).

У 2015 році балотувалась до Київської ради від УКРОПу. Потім була прес-секретарем оперної співачки Марії Максакової (її чоловік – російський депутат Денис Вороненко, якого у 2017 році застрелили у Києві).

Іван Калаур – викладач Тернопільського національного економічного університету, де завідує кафедрою цивільного права і процесу. Заслужений юрист України.

Юлія Гришина – керівний партнер бізнес-школи CTRL.School. Брала участь у конкурсі на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду, втім не пройшла.

Викладає у Київському університеті ім. Тараса Шевченка на кафедрі трудового права та права соціального забезпечення. Має вчене звання професора. Член науково-методичної комісії з вищої освіти Міністерства освіти і науки.

Ольга Руденко – працювала спеціалістом зі зв’язків з громадськістю у прес-службі Кварталу 95, зараз менеджер з маркетингу у тій самій компанії.

Ротації у списку

Втім, не все так просто. У 2016 році були ухвалені зміни до закону Про вибори народних депутатів. Тепер кандидат у депутати може бути вилучений зі списку рішенням партії на її з’їзді. Незважаючи на те, що виборці голосували за цей список.

– Наприклад, 125-та людина вже мала б бути прохідна, але у них щось не склалось, з’їзд знаходить формальну причину і знімає її як кандидата, і ця людина не потрапляє у Раду. Це стосується лише тих, хто за списками не пройшов, – пояснює експерт.

Фактично це дає змогу рухати список непрохідних кандидатів так, як це вигідно партії.

Лілія Ященко