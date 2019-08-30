Список депутатів Слуги народу у Верховній Раді змінився. На місце депутатів, які пішли в Кабмін, прийдуть нові. Хто вони і як працюють резервні списки – в матеріалі Фактів ICTV
Список депутатів Слуги народу в ВР зміниться – на місце тепер вже міністрів прийдуть резервні кандидати.
Про резерв в партії подбали заздалегідь. Дмитро Разумков розповідав, що на навчання в Тускавець, де майбутні нардепи проходили тижневий інтенсив, запросили й кандидатів, які перебувають поза прохідним списком на випадок, якщо когось з прохідних оберуть у Кабмін:
– Ми запросили ще тих, хто далі є в списку, але поки перебуває в резерві. На той випадок, якщо хтось із обраних депутатів піде потім у виконавчу владу.
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Факти ICTV вирішили розібратися, як працює резерв та хто опинився в запасі Слуги народу і стане депутатом.
Резервний список
Отож, що таке резервний список? Це люди, які опинились за прохідним порогом у списку партії – якщо від політичної сили за списками пройшло 20 людей, то 21-й – вже резервний. У випадку, якщо хтось із них складе мандат (отримає іншу посаду або з інших причин покине Раду), на його місце переходить наступна людина із списку. Так вже було – коли депутат від Слуги народу Андрій Лисюк відмовився від мандату, на його місце ЦВК зареєструвало Олену Хоменко – наступну у списку.
– Згідно з регламентом, коли умовно депутат переходить у виконавчу гілку влади – його призначають прем’єр-міністром, міністром чи навіть головою ОДА, РДА, він складає мандат. Він не має право поєднувати посади, – пояснює політолог Олександр Антонюк.
Якщо ж йде депутат-мажоритарник, то оголошуються позачергові вибори на його окрузі.
Хто наступний у Слузі народу?
Першочергово Слуга народу представила список зі 201 депутата. Втім, після постпраймеріз їх залишилось 192. Приблизно 68 із них резервні.
За словами політолога, використати можуть і весь резервний список – когось у помічники, інших у експерти чи у депутати.
У резервах ще залишились декілька “кварталівців”, заслужені юристи, піарники та викладачі.
Серед міністрів Кабміну Гончарука опинилось п’ять новообраних депутатів – Анна Новосад, Владислава Криклій, Михайло Федоров, Олексій Оржель і Денис Малюська. Отож, вони складуть мандат, а на їх місце прийдуть інші. Наступними депутатами стануть:
Анатолій Остапенко – директор юридичної фірми Альфаюрконсалтінг. До цього займав керівні посади ще у низці юридичних фірм.
Тетяна Циба – прес-секретар партії Слуга народу. Має досвід роботи у прес-службах політичних партій (УКРОП, Рух нових сил, Українська народна партія) та держустанов (була прес-секретарем патронатної служби МОЗ).
У 2015 році балотувалась до Київської ради від УКРОПу. Потім була прес-секретарем оперної співачки Марії Максакової (її чоловік – російський депутат Денис Вороненко, якого у 2017 році застрелили у Києві).
Іван Калаур – викладач Тернопільського національного економічного університету, де завідує кафедрою цивільного права і процесу. Заслужений юрист України.
Юлія Гришина – керівний партнер бізнес-школи CTRL.School. Брала участь у конкурсі на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду, втім не пройшла.
Викладає у Київському університеті ім. Тараса Шевченка на кафедрі трудового права та права соціального забезпечення. Має вчене звання професора. Член науково-методичної комісії з вищої освіти Міністерства освіти і науки.
Ольга Руденко – працювала спеціалістом зі зв’язків з громадськістю у прес-службі Кварталу 95, зараз менеджер з маркетингу у тій самій компанії.
Ротації у списку
Втім, не все так просто. У 2016 році були ухвалені зміни до закону Про вибори народних депутатів. Тепер кандидат у депутати може бути вилучений зі списку рішенням партії на її з’їзді. Незважаючи на те, що виборці голосували за цей список.
– Наприклад, 125-та людина вже мала б бути прохідна, але у них щось не склалось, з’їзд знаходить формальну причину і знімає її як кандидата, і ця людина не потрапляє у Раду. Це стосується лише тих, хто за списками не пройшов, – пояснює експерт.
Фактично це дає змогу рухати список непрохідних кандидатів так, як це вигідно партії.
Лілія Ященко