Вице-премьером по евроинртеграции стал Дмитрий Кулеба. Факты ICTV публикуют биографию политика.

Дмитрий Кулеб получил должность вице-премьером по евроинртеграции.

Кулеба родился 19 апреля 1981 года в Сумах. После окончания Института международных отношений Киевского национального университета им.Тараса Шевченко в 2003 году начал дипломатическую карьеру в МИД.

В 2005-2009 годах был назначен в постоянное представительство Украины при ОБСЕ.

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С 2010 по 2012 годы он работал в секретариате МИД Украины, где отвечал за связи с общественностью и вопросы многосторонней дипломатии, в частности председательства Украины в Комитете министров Совета Европы.

В 2013 году был назначен советником вице-премьер-министра Украины. В 2014 году стал послом по особым поручениям для запуска стратегических коммуникаций и публичной дипломатии в МИД Украины.

К слову, новые министры правительства Алексея Гончарука просто из зала Верховной Рады отправились на свое первое заседание в Кабмин.