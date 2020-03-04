Дмитро Кулеба - біографія очільника МЗС

Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба може стати главою МЗС України.

Про своє призначення у коментарі Укрінформу сказав наступне:

– Нічого поки коментувати. Йде політичний процес, йдуть консультації. Давайте дочекаємося завтрашнього дня і вже на основі тих чи інших рішень, які будуть ухвалены, будемо коментувати призначення або не призначення.

Кулеба народився 19 квітня 1981 року у Сумах. Після закінчення Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка у 2003 році почав дипломатичну кар’єру у МЗС.

У 2005-2009 роках був призначений у постійне представництво України при ОБСЄ.

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З 2010 до 2012 року він працював у секретаріаті МЗС України, де відповідав за зв’язки з громадськістю і питання багатосторонньої дипломатії, зокрема головування України у Комітеті міністрів Ради Європи.

У 2013 році був призначений радником віце-прем’єр-міністра України. У 2014 році став послом з особливих доручень для запуску стратегічних комунікацій та публічної дипломатії у МЗС України.

Декларація Дмитра Кулеби

У декларації за 2018 рік Кулеба зазначив, що володіє двома квартирами в Києві (площею 125,7 м² і 52,9 м²).

У нього також є автомобіль Peugeout 206 cc 1.6. Зарплата в МЗС (на момент подання декларації Кулеба був постійним представником України в Раді Європи) становила 255 354 грн за рік.

Ще 2 млн 297 тис. 472 грн Кулеба отримав як компенсаційні виплати в іноземній валюті — як працівник дипломатичної служби, відправлений у довготермінове відрядження (Кулеба працював у Франції).

Готівкою віце-прем’єр-міністр зберігає €32 тис.

Його дружина Євгенія задекларувала 723 тис. грн як гонорари, отримані в громадській організації Місто-Сад.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук подав у відставку.