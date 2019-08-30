Юлия Соколовская назначена на должность министра социальной политики. Факты ICTV собрали самую важную информацию из ее биографии.

Министерство социальной политики в новом правительстве Украины возглавила Юлия Соколовская, до этого занимавшая должность советника в Министерстве финансов.

Соколовской – 34 (родилась 12 апреля 1985 года).

Образование:

В 2007 году закончила Киевский национальный экономический университет.

В 2016-м – Национальную академию государственного управления при президенте Украины.

Училась также в IMF’s Institute for Capacity Development.

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Карьера:

После Революции Достоинства, в 2014-2015 годах, возглавляла один из департаментов Минэкономразвития.

В 2015-2016 гг. – директор департамента расходов бюджета социальной сферы в Министерстве финансов.

С 2016-го по 2017-й руководила департаментом по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики Секретариата Кабмина.

После этого занималась одним из направлений в сфере реформы здравоохранения USAID/Deloitte и была советником в Минфине.

Летом 2019 года преподавала на тренингах для депутатов от Слуги народа.

С 29 августа 2019 года – министр социальной политики.

К слову, Факты ICTV ранее публиковали состав Кабинета министров Украины.

Фото: Юлія Соколовська