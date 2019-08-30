Первый день Верховной Рады IX созыва: 16 часов работы и исторические решения

В первый и насыщенный день новая Верховная Рада работала 16 часов и приняла немало важных и даже исторических решений.

Одна из первоочередных задач назначения нового премьер-министра и нового правительства. Президент Украины предложил на главу правительства Алексея Гончарука и Рада в 290 голосов поддержала его кандидатуру. Новый премьер заверил, что его главная задача – экономический рост страны и предложил свою команду.

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Свое назначение новоиспеченное правительство отметило первым заседанием. Следующими важными решениями народные избранники взялись за руководителей Генпрокуратуры, СБУ и Минобороны. За увольнение Юрия Луценко народные избранники дали более 300 голосов.

Генеральным прокурором законодатели утверждают Руслана Рябошапку, который до этого работал в Офисе президента одним из заместителей главы государства. Новый глава ГПУ пообещал – намерен обновить и перезагрузить прокуратуру, сотрудничать с другими правоохранительными ведомствами и особое внимание уделить расследованию резонансных дел.

Министром иностранных дел Украины назначили Вадима Пристайко. Еще с мая он был заместителем руководителя Офиса президента. Во время выступления в Раде после назначения главой МИД Пристайко очертил главные приоритеты будущей внешней политики – продолжение курса в ЕС и НАТО, а также восстановления мира на Донбассе и возвращения Крыма.

Министерство обороны возглавил Андрей Загороднюк. До сих пор он был внештатным советником президента, членом Наблюдательного совета государственного концерна Укроборонпром, раньше – руководил проектным офисом реформ Минобороны. Получив новое назначение приоритетом номер один назвал обращение государственной политики лицом к простому военнослужащего.

Новым главой Службы безопасности Украины стал Иван Баканов. Во время президентской гонки он возглавлял штаб Зеленского. С мая был первым заместителем председателя СБУ, а с июня – фактически исполнял его обязанности. Баканов пообещал реформировать службу безопасности в течение трех лет и уже осенью вынести на рассмотрение Рады новый закон о СБУ.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7203 о снятии неприкосновенности.

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